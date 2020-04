Ces | UE tuteli subito nuovi disoccupati causati da pandemia

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 22 aprile 2020) (Teleborsa) – Già prima dello scoppio improvviso della, c’era da fare i conti con i problemi legati all’occupazione. Con l’irruzione del Covid-19 sulla scena, il quadro già compromesso è ulteriormente peggiorato. Per questo, la Confederazione europea dei sindacati (Ces) sollecita i leader dell’UE, che si riuniranno domani, giovedì 23 aprile, a concordare proposte e attuarle “senza indugio” per aiutare i lavoratori, le aziende e i servizi pubblici colpiti dalla crisi del coronavirus. Il Segretario generale della Ces, Luca Visentini, sottolinea che il protrarsi dei colloqui senza raggiungere un accordo costa vite e posti di lavoro. La Ces stima 40 milioni diin tutto il vecchio continente. Domani, il Consiglio europeo prenderà in considerazione un pacchetto di sostegno da 540 miliardi ...