Vivi e lascia vivere anticipazioni: al via giovedì 23 aprile 2020 (Di martedì 21 aprile 2020) ‘Vivi e lascia vivere’ di Pappi Corsicato con Elena Sofia Ricci, debutterà giovedì 23 aprile 2020 su Rai 1. A detta dell’autore la serie televisiva tratterà di “Una donna tenace che rinasce cucinando sartù”. Ricordiamo che Pappi Corsicato racconta le donne, sia al cinema, con “Libera a Il volto di un’altra” e ora nella serie televisiva con la grande Elena Sofia Ricci. ‘Vivi e lascia vivere’ anticipazioni, cast, indiscrezioni Da giovedì 23 aprile su Rai 1 avremo la fortuna di iniziare a seguire una nuova serie. Il suo titolo è ‘Vivi e lascia vivere’. Il regista spiega “È bella la tenacia femminile“,”ma anche la fragilità, e Laura, la protagonista di questa storia, è una donna che sa ricominciare“. Pappi Corsicato e Monica Rametta ... Leggi su pianetadonne.blog Elena Sofia Ricci in Vivi e Lascia Vivere : “Mia Laura dà messaggio di speranza - sarà strano tornare a toccarci di nuovo” | Video

Vivi e lascia vivere con Elena Sofia Ricci : cast e puntate della fiction

Vivi e lascia vivere - Massimo Ghini si sfoga : “Non pensavo che Rai1…” (Di martedì 21 aprile 2020) ‘’ di Pappi Corsicato con Elena Sofia Ricci, debutterà giovedì 23su Rai 1. A detta dell’autore la serie televisiva tratterà di “Una donna tenace che rinasce cucinando sartù”. Ricordiamo che Pappi Corsicato racconta le donne, sia al cinema, con “Libera a Il volto di un’altra” e ora nella serie televisiva con la grande Elena Sofia Ricci. ‘, cast, indiscrezioni Da giovedì 23su Rai 1 avremo la fortuna di iniziare a seguire una nuova serie. Il suo titolo è ‘’. Il regista spiega “È bella la tenacia femminile“,”ma anche la fragilità, e Laura, la protagonista di questa storia, è una donna che sa ricominciare“. Pappi Corsicato e Monica Rametta ...

selenaftjamie : RT @itsteenwolfx: Bho raga anche per me Harry Potter è insuperabile, voi potete pensare quello che volete ma non rompete il cazzo grz VIV… - itsteenwolfx : Bho raga anche per me Harry Potter è insuperabile, voi potete pensare quello che volete ma non rompete il cazzo grz… - TUAMAVDREA90 : Approvate il tatuaggio 'vivi e lascia vivere' sulla clavicola sinistra? - Catapultato : ' Vivi e lascia VIVERI..!!!' ( La tua ex ) - ninagranata : RT @cinziaci06: ?? Vivi e lascia vivere. -

Ultime Notizie dalla rete : Vivi lascia Da una crisi si può sempre rinascere: arriva "Vivi e lascia vivere" l'Adige - Quotidiano indipendente del Trentino Alto Adige Vivi e lascia vivere, le foto di scena della fiction con Elena Sofia Ricci

Giovedì cambia fiction, arriva Vivi e lascia vivere con Elena Sofia Ricci Luca Argentero cede il passo a Elena Sofia Ricci. Da giovedì 23 aprile, infatti, andrà in onda su Rai1 la fiction Vivi e ...

"Recito in una fiction con mia figlia. E ho accettato anche scene audaci"

E meno male che se lo dice da sola Elena Sofia Ricci, che forse in cucina ci passa per sbaglio, invece sta li a interpretare una cuoca. Ricci, un titolo, "Vivi e lascia vivere" pr ...

Giovedì cambia fiction, arriva Vivi e lascia vivere con Elena Sofia Ricci Luca Argentero cede il passo a Elena Sofia Ricci. Da giovedì 23 aprile, infatti, andrà in onda su Rai1 la fiction Vivi e ...E meno male che se lo dice da sola Elena Sofia Ricci, che forse in cucina ci passa per sbaglio, invece sta li a interpretare una cuoca. Ricci, un titolo, "Vivi e lascia vivere" pr ...