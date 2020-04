Va bene una App per gestire l’emergenza sanitaria ma chi gestirà i dati raccolti?

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 21 aprile 2020) O la App, o la vita. Sembra ormai deciso che la nostra libertà di movimento nella Fase 2 dipenderà dalla scelta di scaricare, o meno, l’applicazione Immuni sul nostro smartphone. Questo dispositivo, infatti, aiuterà a identificare individui potenzialmente infetti prima che emergano sintomi impedendone la trasmissione ad altre persone. In pratica, la app crea un registro in cui ci sono tre informazioni: qual è il dispositivo, ovvero a chi appartiene, con il quale si è stati in contatto; a che distanza; per quanto tempo. In questo modo, se un soggetto risulta positivo a seguito di un test, l’operatore medico autorizzato dal cittadino positivo fa inviare un input/messaggio di alert per informare tutti quegli utenti identificati che sono entrati in contatto con lui. Il tutto dovrebbe avvenire in maniera anonima e soprattutto volontaria. Se, ...