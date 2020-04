Uomini e Donne | Sossio lancia un appello | “Aiutate Gemma Galgani”

(Di martedì 21 aprile 2020)Aruta hato unper “aiutare”Galgani a trovare finalmente l’uomo della sua vita al Trono OverGalgani, inutile girarci intorno, è l’indiscussa protagonista di, perfino in questa nuova versione ideata appositamente durante l’emergenza del coronavirus in Italia. Ovviamente il ritorno della dama negli … L'articoloun: “AiutateGalgani” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Uomini e Donne | Sossio Aruta ha lanciato un appello per “aiutare” Gemma Galgani a trovare finalmente l’uomo della sua vita al Trono Over Gemma Galgani, inutile girarci intorno, è l’indiscussa ...C’è il dottor Angelo Borrelli che sin dalla prima ora ci aiuta, per tutta la parte operativa, con le donne e gli uomini della Protezione civile. C’è il dottor Domenico Arcuri che sta ...