PS5 e il DualSense in nuovi splendidi concept realizzati da un designer italiano

(Di martedì 21 aprile 2020) Mentre attendiamo il reveal completo di PS5, i fan continuano a immaginare quale sarà il "look" della console next-gen di Sony.In molti si sono cimentati nella realizzazione di modelli e, soprattutto dopo l'annuncio del, gli appassionati hanno iniziato a creare design ispirati al controller.Questa volta, è il turno di un noto, Giuseppe Spinelli (conosciuto anche come "Snoreyn"). Ilha provato a immaginare PS5 con un colore più "classico", il nero, invece dell'accoppiata bianco/nero che caratterizza il nuovo controller.Leggi altro...

Ultime Notizie dalla rete : PS5 DualSense

Mentre attendiamo il reveal completo di PS5, i fan continuano a immaginare quale sarà il "look" della console next-gen di Sony. In molti si sono cimentati nella realizzazione di modelli e, soprattutto ...Sulle pagine di Let's Go Digital, il creativo ha dunque condiviso alcuni interessanti concept design a tema PS5. Come potete verificare dalla gallerie di immagini disponibile direttamente in calce a ...