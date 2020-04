Maria De Filippi pronta ad una scelta: Alessandra Celentano fuori da Amici? (Di martedì 21 aprile 2020) Amici di Maria, la De Filippi prende una decisione Alessandra Celentano fuori? È tempo di rivoluzione ad Amici di Maria De Filippi. Sembra che la conduttrice voglia inserire volti nuovi tra gli insegnanti della Scuola più longeva e famosa del piccolo schermo. Ciò significa che Maria De Filippi deve prendere una decisione e per qualche volto storico non ci sarà più posto. Alessandra Celentano fuori da Amici? È questa l’indiscrezione lanciata dal settimanale Nuovo Tv. L’insegnante di danza è stata una delle colonne portanti per tanti giovani che hanno partecipato da allievi ad Amici di Maria De Filippi, ma ha dimostrato di non avere un carattere di certo facile e accomodante, motivo per il quale la padrona di casa starebbe pensando a mandarla via. Nell’ultima edizione di Amici 19, infatti, c’è stata una vera e ... Leggi su lanostratv Maria De Filippi : nozze d'argento romantiche con Maurizio Costanzo

