Louis Vuitton crea i manubri per allenarsi con stile | costano quasi 3 mila euro

Leggi su bigodino

(Di martedì 21 aprile 2020)è sempre al passo con i tempi e le esigenze della sua clientela. Proprio per questo motivo, ha deciso di fare qualcosa di innovativo, ma che sostenga le necessità di questo periodo. Ha cosìto i nuoviperin casa, ma sempre con, dal costo di. Tutti coloro che tengono alla loro forma fisica, in questo periodo, hanno dovuto arrangiarsi facendo allenamento in casa. Spesso, però, ci si deve adattare a ciò che si trova nella propria abitazione, rinunciando anche a quel tocco diche risolleverebbe l’animo in questi momenti bui.ha così deciso di porre fine a questo disagio. Per questo motivo, l’icona della moda internazionale ha deciso dire una linea completamente dedicata al fitness. In ...