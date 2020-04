Lory Del Santo, il suo sfogo divide il web: “Spero che i limiti vengano ritirati” (Di martedì 21 aprile 2020) Questo articolo Lory Del Santo, il suo sfogo divide il web: “Spero che i limiti vengano ritirati” è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Un vero e proprio e sfogo quello di Lory del Santo. Ma ecco che cosa ha detto la famosa soubrette sulla situazione che si sta vivendo. La preoccupazione per la situazione che si sta vivendo accomuna un po’ tutti i vip. A intervenire e a lanciare appelli sono stati infatti molti personaggi del mondo dello … Leggi su youmovies Lory Del Santo in ansia : “Rischiamo la guerra per le strade”

Lory Del Santo - allarme choc/ "Rischiamo la guerra per le strade"

Coronavirus | Lory Del Santo preoccupata : “Ci sarà la guerra!” (Di martedì 21 aprile 2020) Questo articoloDel, il suoil web: “Spero che iritirati” è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Un vero e proprio equello didel. Ma ecco che cosa ha detto la famosa soubrette sulla situazione che si sta vivendo. La preoccupazione per la situazione che si sta vivendo accomuna un po’ tutti i vip. A intervenire e a lanciare appelli sono stati infatti molti personaggi del mondo dello …

lory_bel : RT @matteosalvinimi: #Salvini: Grazie a Decreto Cura Italia rischiano di tornare a casa personcine come Nitto Santapaola, Pippo Calò, Leolu… - 2008_lory : RT @luigidimaio: Quella che abbiamo di fronte è una delle trattative più importanti della nostra storia. Conosco bene il valore e la determ… - lory_gra : RT @poliziadistato: La sanificazione delle strade per il #COVID?19 anche a Catania con l'utilizzo degli idranti del X #Repartomobile #esse… - lory_gra : RT @poliziadistato: In questi giorni per gli anziani la riscossione della pensione può essere un problema. Accrediti, bancomat, carte di cr… - zazoomnews : Lory Del Santo in ansia: “Rischiamo la guerra per le strade” - #Santo #ansia: #“Rischiamo #guerra -