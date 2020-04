Lombardi: si voti accordo Regione Lazio-Mibact per evitare deregulation (Di martedì 21 aprile 2020) Roma – “L’accordo tra Regione Lazio e Mibact sulle norme del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale, va calendarizzato e votato in Consiglio, prima possibile, al fine di evitare la decadenza del Piano, che lascerebbe senza disciplina paesistica il territorio regionale. Nonostante le nostre forti perplessita’ sul Ptpr, che, come piu’ volte ribadito, ha anteposto l’accrescimento economico alla tutela del paesaggio, a fronte della decisione assunta dal Governo nazionale di impugnare dinanzi la Corte Costituzionale per Conflitto di attribuzione l’approvazione del Ptpr, ritengo sia un atto di responsabilita’ istituzionale, sollecitare il recepimento dell’accordo con il Mibact, per ridurre il tenore della controversia tra Organi che potrebbe portare ad un vuoto legislativo e la conseguente pericolosa deregulation del ... Leggi su romadailynews (Di martedì 21 aprile 2020) Roma – “L’trasulle norme del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale, va calendarizzato e votato in Consiglio, prima possibile, al fine dila decadenza del Piano, che lascerebbe senza disciplina paesistica il territorio regionale. Nonostante le nostre forti perplessita’ sul Ptpr, che, come piu’ volte ribadito, ha anteposto l’accrescimento economico alla tutela del paesaggio, a fronte della decisione assunta dal Governo nazionale di impugnare dinanzi la Corte Costituzionale per Conflitto di attribuzione l’approvazione del Ptpr, ritengo sia un atto di responsabilita’ istituzionale, sollecitare il recepimento dell’con il, per ridurre il tenore della controversia tra Organi che potrebbe portare ad un vuoto legislativo e la conseguente pericolosadel ...

whenredisblack : @6politico @aldo73566073 @matteosalvinimi @zaiapresidente So benissimo come funziona. Ma non so se conosci i cittad… - liateni51 : @zeitblomserenus @MariaAl28960990 @AntonioGiaffre3 @GiuseppeConteIT Era primo partito. I lombardi ora sono incazzat… - BiffiLuca : RT @maria_ciardi: @BiffiLuca @AldTar @lavigna2007 @Max53097236 @TgLa7 È bene che voi Lombardi vi rendiate conto che il vostro credo politic… - maria_ciardi : @BiffiLuca @AldTar @lavigna2007 @Max53097236 @TgLa7 È bene che voi Lombardi vi rendiate conto che il vostro credo p… - croazia1 : @Adele87968135 @vfeltri Anche un po con quei lombardi che con i loro voti LI CE LI HANNO MESSI -

Ultime Notizie dalla rete : Lombardi voti Lombardi: si voti accordo Regione Lazio-Mibact per evitare deregulation RomaDailyNews Risoluzione Covid-19, M5S: 'Lombardia ha fallito, ora cabina di regia condivisa'

Dario Violi, consigliere regionale del M5S, commenta le parole di Attilio Fontana in consiglio regionale e il voto contrario del M5S alla risoluzione proposta. Chi non ha programmato per tempo e rinco ...

Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo

Ore 12:15 - La Lombardia pensa a dei “Lombard bond” per la ripresa La Regione Lombardia pensa ... data in cui è prevista una seduta dell’Assemblea Nazionale francese. Di conseguenza, non era previsto ...

Dario Violi, consigliere regionale del M5S, commenta le parole di Attilio Fontana in consiglio regionale e il voto contrario del M5S alla risoluzione proposta. Chi non ha programmato per tempo e rinco ...Ore 12:15 - La Lombardia pensa a dei “Lombard bond” per la ripresa La Regione Lombardia pensa ... data in cui è prevista una seduta dell’Assemblea Nazionale francese. Di conseguenza, non era previsto ...