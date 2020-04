In Corea riparte la K-League: tra le regole antivirus, vietato ai giocatori di parlare in campo (Di martedì 21 aprile 2020) Dopo lo stop di quasi due mesi in Corea del Sud torna a disputarsi il campionato di calci, ridotto da 38 a 27 partite. La k-League seguirà linee guida ferree, dalle zone di isolamento in caso di nuovi positivi, all'assenza di pubblico e accessi limitati. Tra le misure più particolari, il divieto ai calciatori di parlare in campo a compagni e avversari. Leggi su fanpage (Di martedì 21 aprile 2020) Dopo lo stop di quasi due mesi indel Sud torna a disputarsi il campionato di calci, ridotto da 38 a 27 partite. La k-seguirà linee guida ferree, dalle zone di isolamento in caso di nuovi positivi, all'assenza di pubblico e accessi limitati. Tra le misure più particolari, il divieto ai calciatori diin campo a compagni e avversari.

SkySport : In Corea del Sud riparte il calcio - MalfiToto : - Non si parla - Non si stringono mani - Solo tre giornalisti a partita Queste e altre regole: così il calcio ripar… - voceditalia : Porte chiuse e divieti, lo sport riparte in Corea - mario_cama : RT @SkySport: In Corea del Sud riparte il calcio - emiliagagliardi : RT @SkySport: In Corea del Sud riparte il calcio -

Ultime Notizie dalla rete : Corea riparte Vietato parlare e stringere mani: così il calcio riparte in Corea GianlucaDiMarzio.com In Corea riparte la K-League: tra le regole antivirus, vietato ai giocatori di parlare in campo

In Asia, piano piano si sta tornando alla normalità e così anche il calcio è pronto a ripartire. Con attenzione e seguendo ferree regole per evitare ricadute di contagio, e in Sud Corea, si è ...

Porte chiuse e divieti, lo sport riparte in Corea

SEUL. – Lo sport riparte in Corea del Sud, il paese che, dopo la Cina, più è stato colpito dal Coronavirus. Nello scorso fine settimane il governo aveva dato il via libera per la ripresa delle ...

In Asia, piano piano si sta tornando alla normalità e così anche il calcio è pronto a ripartire. Con attenzione e seguendo ferree regole per evitare ricadute di contagio, e in Sud Corea, si è ...SEUL. – Lo sport riparte in Corea del Sud, il paese che, dopo la Cina, più è stato colpito dal Coronavirus. Nello scorso fine settimane il governo aveva dato il via libera per la ripresa delle ...