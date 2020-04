Come il governo sta cambiando idea sulla «quasi obbligatorietà» dell’app Immuni (Di martedì 21 aprile 2020) Dopo l’indiscrezione lanciata ieri dal Corriere della Sera, per la quale l’app Immuni sarebbe stata volontaria, ma comunque sottoposta ad alcune agevolazioni per chi effettuasse il download, il governo sembra aver fatto marcia indietro visto la reazione indignata delle persone che hanno letto di queste ipotesi. Queste ultime riguardavano agevolazioni negli spostamenti per chi scaricasse l’app, mentre per gli over 65 si pensava a una sorta di braccialetto elettronico per tracciare gli spostamenti. Il tutto, ovviamente, sempre su base volontaria. Tuttavia, usufruire di alcuni benefici avrebbe rappresentato comunque una disparità di trattamento non conforme ai principi costituzionali per le persone che non hanno intenzione di scaricare l’applicazione sui propri smartphone. LEGGI ANCHE > Cosa si sa sul braccialetto elettronico per gli over 65 e sulle ... Leggi su giornalettismo Fase 2 - come il Governo dovrebbe prepararsi ai contagi di ritorno

Fontana a Sono le Venti (Nove) : “Mancata zona rossa a Bergamo? Spettava solo al governo. Gallera ottimo assessore - meno come giurista”

De Sica come Montesano fa un appello al governo - ma Mara chiude il collegamento : “Un disastro” (Di martedì 21 aprile 2020) Dopo l’indiscrezione lanciata ieri dal Corriere della Sera, per la quale l’appsarebbe stata volontaria, ma comunque sottoposta ad alcune agevolazioni per chi effettuasse il download, ilsembra aver fatto marcia indietro visto la reazione indignata delle persone che hanno letto di queste ipotesi. Queste ultime riguardavano agevolazioni negli spostamenti per chi scaricasse l’app, mentre per gli over 65 si pensava a una sorta di braccialetto elettronico per tracciare gli spostamenti. Il tutto, ovviamente, sempre su base volontaria. Tuttavia, usufruire di alcuni benefici avrebbe rappresentato comunque una disparità di trattamento non conforme ai principi costituzionali per le persone che non hanno intenzione di scaricare l’applicazione sui propri smartphone. LEGGI ANCHE > Cosa si sa sul braccialetto elettronico per gli over 65 e sulle ...

VittorioSgarbi : #coronavirus Siamo alle barzellette. Oggi l'Oms ci dice che Walter Ricciardi, quello che il Governo ci ha presentat… - Rinaldi_euro : Per chi crede nel governo ancora a Babbo Natale! Giuseppe Conte 'ha già detto sì al Mes ma non sa come dirlo al M5s… - NicolaPorro : L’applicazione serviva molto prima come controllo e contrasto dell’epidemia individuando i positivi al Covid-19. Or… - MurphyCatRA : RT @giovanna_demi: Se ancora vi chiedete come abbia fatto Genova a riavere il suo ponte in così poco tempo la risposta è Bucci-Toti e non 1… - matteomasi88 : RT @RivistaLaFionda: ????? Capitano Nemo o Schettino? ?? Come si è comportato il governo nel sostenere la popolazione bloccata in #lockdown.… -

Ultime Notizie dalla rete : Come governo Dopo i pieni poteri, la pandemia: come si è svilito il Parlamento Il Foglio Immuni non usa le API di Apple e Google

Quindi come molti altri desidererei che l’emergenza terminasse il prima possibile ... e che i dati saranno salvati in un server del Governo. Questo non ha nulla a che fare con la soluzione chiesta ...

Il governo accelera sulla ricostruzione del ponte

"Per noi, come Governo il ponte di Albiano deve diventare un modello per il futuro. Da voi vogliamo dimostrare che è possibile tenere insieme nella realizzazione di una opera pubblica gli obiettivi di ...

Quindi come molti altri desidererei che l’emergenza terminasse il prima possibile ... e che i dati saranno salvati in un server del Governo. Questo non ha nulla a che fare con la soluzione chiesta ..."Per noi, come Governo il ponte di Albiano deve diventare un modello per il futuro. Da voi vogliamo dimostrare che è possibile tenere insieme nella realizzazione di una opera pubblica gli obiettivi di ...