Chivasso, sfondano saracinesca con l’auto: MediaWorld svaligiata in 15 minuti, furto per 20mila (Di martedì 21 aprile 2020) I fatti sono avvenuti nella notte tra lunedì e martedì presso il negozio MediaWorld di Chivasso. Almeno sette persone con il volto coperto con tre veicoli, poi risultati rubati, di cui uno utilizzato per sfondare la vetrina d’ingresso del negozio, hanno perpetrato un furto con la tecnica della 'spaccata'. Leggi su fanpage (Di martedì 21 aprile 2020) I fatti sono avvenuti nella notte tra lunedì e martedì presso il negoziodi. Almeno sette persone con il volto coperto con tre veicoli, poi risultati rubati, di cui uno utilizzato per sfondare la vetrina d’ingresso del negozio, hanno perpetrato uncon la tecnica della 'spaccata'.

Sulla vicenda stanno indagando gli stessi carabinieri della Compagnia di Chivasso, che hanno recuperato la vettura utilizzata per sfondare la saracinesca (una Fiat Punto) e che i ladri avevano ...

