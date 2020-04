Torna Uomini e Donne con Giovanna Abate e Gemma Galgani | ecco tutte le novità

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 20 aprile 2020) Dopo una pausa per l’emergenza Coronavirus,oggi pomeriggio alle 14:45 l’appuntamento condi Maria De Filippi. Il programma ritornerà per fare compagnia ai tanti telespettatori, ma con un format del tutto innovativo.le novità., il nuovo format:Le due protagoniste di quello che possiamo definire un ‘Trono Misto’ sono la tronistadel trono Over. Niente più esterne e balli in studio: le misure emanate dal Governo per arginare la diffusione del virus non lo permettono. Ma un nuovo modo per incontrare l’amore. Come? Chattando, corteggiare con le parole, servendosi dei nuovi mezzi di comunicazione. “Voi avrete la possibilità di conoscere altre persone oltre a quelle che avete già conosciuto, attraverso la ...