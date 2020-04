Sondaggi elettorali Bidimedia: Lega in difficoltà, bene Pd e M5S (Di lunedì 20 aprile 2020) Sondaggi elettorali Bidimedia: Lega in difficoltà, bene Pd e M5S La fiducia degli italiani nel governo giallo rosso sfiora il 50% secondo i Sondaggi elettorali Bidimedia realizzati il 18 aprile. Il gradimento del Conte bis tocca la maggioranza dei consensi tra gli elettori del Pd e Movimento 5 Stelle mentre è sotto il 50% tra chi vota Italia Viva. Netta invece la bocciatura che arriva dagli elettori del centrodestra con punte che superano il 90% tra gli elettori della Lega. Rispetto alla precedente rilevazione, il Carroccio perde poco più di un punto e scivola al 27,6%. Punto che viene recuperato da Fratelli d’Italia che cresce al 12,9%. Quasi tutte con il segno più le forze che sostengono la maggioranza di governo. Il Partito Democratico sale al 21,4%, il Movimento 5 Stelle cresce di quasi un punto al 14,8%. Italia Viva e Liberi e Uguali calano ... Leggi su termometropolitico Sondaggi elettorali Tecnè : sulla riapertura italiani prudenti

