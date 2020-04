Sanremo 2021 | Amadeus criptico | “Secondo? No | questo sarebbe il primo dopo il coronavirus”

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 20 aprile 2020) I programmi continuano ad andare in onda senza ospiti in studio e con collegamenti telefonici, come nel caso di Domenica In. Durante la puntata di ieri, domenica 19 aprile, la padrona di casa ha avuto ospitee la moglie Giovanna con cui ha naturalmente parlato del periodo di quarantena, ma anche del Festival di: “Sono passati due mesi ma sembrano passati due anni, l’ultimo momento di aggregazione, ne stavamo parlando con Fiorello in questi giorni al telefono…” Un collegamento dunque per tentare di evadere dalla normalità ormai contraddistinta dalla quarantena nelle nostre case ricordando il grande successo della kermesse di quest’anno. Non sappiamo ancora come evolverà sul lungo termine il coronavirus e se il vaccino sarà pronto in pochi mesi. La preoccupazione ha già fatto pensare ad un possibile rinvio di ...