Ryan Reynolds e Hugh Jackman annunciano una tregua per beneficenza: "Venderemo limonate con un fan" (Di lunedì 20 aprile 2020) Ryan Reynolds e Hugh Jackman hanno condiviso un esilarante video in cui annunciano una tregua per raccogliere fondi offrendo un'esperienza unica. Ryan Reynolds e Hugh Jackman hanno annunciato una tregua con un esilarante video in cui spiegano che uniranno le forze per beneficenza. L'iniziativa è stata lanciata sul sito AllinChallenge e regalerà a un fortunatissimo fan l'opportunità unica di trascorrere due ore con entrambe le star del cinema e vendere insieme a loro limonata! Nel filmato Ryan Reynolds e Hugh Jackman spiegano che la loro rivalità ha origini molto "antiche", proponendo anche un divertente fotomontaggio che dimostrerebbe a quando risale il fatto che siano nemici mortali. Ad aggravare la situazione il fatto che la star canadese abbia lanciato un'azienda che produce ... Leggi su movieplayer Ryan Reynolds offre la sua "esperienza" per affrontare la pandemia : "Ho interpretato uno studente di medicina"

