Inter, Esposito: «Fortunato ad essere in una società gloriosa che mi aiuta» (Di lunedì 20 aprile 2020) Sebastiano Esposito manda un messaggio d’amore e di riconoscenza all’Inter: le parole della giovane promessa nerazzurra Intervenuto a Sky Sport, Sebastiano Esposito ha lanciato un messaggio ai giovani calciatori che come lui stanno inseguendo il sogno di diventare professionisti. Ecco le parole dell’attaccante dell’Inter. «Ai ragazzi più piccoli di me che stanno inseguendo un sogno, come magari sto facendo anche io, dico che non bisogna mai sentirsi arrivati, giusto sognare in grande ma senza mai perdere la testa. Io sono Fortunato ad essere in una società gloriosa che mi aiuta tanto nei momenti difficili». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Esposito Inter - via al prestito : cinque club lo vogliono

Chivu : «Esposito? Non è un caso che sia già nell’Inter dei grandi»

Diretta/ Milan Inter virtuale (risultato finale 2-2) : bel pari fra Esposito e Leao (Di lunedì 20 aprile 2020) Sebastianomanda un messaggio d’amore e di riconoscenza all’: le parole della giovane promessa nerazzurravenuto a Sky Sport, Sebastianoha lanciato un messaggio ai giovani calciatori che come lui stanno inseguendo il sogno di diventare professionisti. Ecco le parole dell’attaccante dell’. «Ai ragazzi più piccoli di me che stanno inseguendo un sogno, come magari sto facendo anche io, dico che non bisogna mai sentirsi arrivati, giusto sognare in grande ma senza mai perdere la testa. Io sonoadin una societàche mitanto nei momenti difficili». Leggi su Calcionews24.com

vapo59 : RT @FcInterNewsit: Esposito non dimentica i fratelli: 'Distanti ma uniti, proprio come noi' - Lucadf18 : RT @FcInterNewsit: Esposito: 'Sono fortunato ad essere all'Inter, società gloriosa che ti aiuta nei momenti difficili' - lazarismo : RT @FcInterNewsit: Esposito: 'Sono fortunato ad essere all'Inter, società gloriosa che ti aiuta nei momenti difficili' - SpazioInter : #Esposito: 'Sono fortunato a essere in una società gloriosa' - - passione_inter : I consigli di Esposito ai più piccoli: 'Sognate in grande, ma con i piedi per terra. L'Inter è un club glorioso' -… -