In Westworld 3×06 c’è sete di vendetta su tutti i fronti | ormai imminente lo scontro

(Di lunedì 20 aprile 2020) Dopo un avvio insolitamente lento, la serie di Jonathan Nolan e Lisa Joy avverte l'approssimarsi della conclusione e acquista un ritmo decisamente più incalzante. A tre episodi dal termine della stagione3x06 supera la linearità delle scorse settimane e aggancia più storyline e linee temporali per prepararsi a una sempre più evidente e inevitabile resa dei conti. Com'è chiaro, infatti,i personaggi osservati nel corso della terza stagione hannosviluppato una chiaradi. Note le motivazioni di Dolores e Serac, in3x06 diventano palesi anche quelle di Maeve, Charlotte Hale – o meglio Haleores – e forse, in parte, anche di William. Maeve, anzitutto, trova finalmente un valido motivo per prendere le parti di Serac nella battaglia contro Dolores. Le due hanno un illuminante dialogo durante il ...