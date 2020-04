Il voto rinviato | che non piace ai governatori | congela i dubbi su di loro

fattoquotidiano : Coronavirus, rinviato alla prossima settimana il voto in Parlamento sul nuovo deficit. Decreto Aprile solo a fine m… - paolocoa : FQ-Coronavirus, rinviato alla prossima settimana il voto in Parlamento sul nuovo deficit. Decreto Aprile solo a fin… - pidemath : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, rinviato alla prossima settimana il voto in Parlamento sul nuovo deficit. Decreto Aprile solo a fine mese… - Vivodisogniebas : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, rinviato alla prossima settimana il voto in Parlamento sul nuovo deficit. Decreto Aprile solo a fine mese… - ZenatiDavide : #Politica #Deficit Coronavirus, rinviato alla prossima settimana il voto in Parlamento sul nuovo deficit. Decreto A… -

voto rinviato Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : voto rinviato