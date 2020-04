Formula E - Campionato sospeso per altri due mesi (Di lunedì 20 aprile 2020) A seguito delle nuove misure di contenimento sociale, messe in atto dai governi per fermare la diffusione del Covid-19, la Formula E ha confermato di aver allungato di altri due mesi la sospensione del Campionato, in accordo con la Federazione Internazionale dell'Automobile.Forse in pista a luglio. Utilizzando il solito sistema di bandiere, in cui la rossa indica il periodo in cui tutto e fermo, mentre la gialla indica una possibilità di ritorno alla normalità, la Formula E ha confermato che per maggio e giugno non ci saranno gare e pertanto l'ePrix di Berlino - previsto per il 21 giugno - non verrà disputato. Così come per la Formula 1, che mira a partire a luglio, anche la Formula E appare possibilista, valutando l'opportunità di correre a porte chiuse. Inoltre, pare ci sia al vaglio la possibilità di disputare delle gare su circuiti ... Leggi su quattroruote Formula E - al via il campionato virtuale online. Con un partner d’eccezione : Unicef

La Formula 1 ha organizzato un campionato virtuale (con i piloti veri) al posto di quello rimandato

Formula 1 : Drive to Survive 2 - recensione : il campionato del 2019 su Netflix (Di lunedì 20 aprile 2020) A seguito delle nuove misure di contenimento sociale, messe in atto dai governi per fermare la diffusione del Covid-19, laE ha confermato di aver allungato diduela sospensione del, in accordo con la Federazione Internazionale dell'Automobile.Forse in pista a luglio. Utilizzando il solito sistema di bandiere, in cui la rossa indica il periodo in cui tutto e fermo, mentre la gialla indica una possibilità di ritorno alla normalità, laE ha confermato che per maggio e giugno non ci saranno gare e pertanto l'ePrix di Berlino - previsto per il 21 giugno - non verrà disputato. Così come per la1, che mira a partire a luglio, anche laE appare possibilista, valutando l'opportunità di correre a porte chiuse. Inoltre, pare ci sia al vaglio la possibilità di disputare delle gare su circuiti ...

CarloZimmatore : @PagineRomaniste L’hanno presa in considerazione per le Olimpiadi, la Formula Uno, l’NBA, l’NHL; ma, per carità, pe… - corrierenapoli_ : All’italiana ????: sbarca anche la Formula 1 ??! Nino Farina e il primo titolo ?? della Storia del campionato di F1! As… - matesp4 : All’italiana ????: sbarca anche la Formula 1 ??! Nino Farina e il primo titolo ?? della Storia del campionato di F1! As… - SportSicilia : Prime contrarietà su proposta direttivo #LegaPro per formula promozioni legata a blocco campionato di C. Sibilia (p… - Notiziedi_it : La Formula E lancia un nuovo campionato virtuale -