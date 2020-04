Fase 2 in Campania, gli architetti alla Regione: ora centri città meno affollati (Di lunedì 20 aprile 2020) Case più confortevoli, con terrazzi per far giocare i bambini, un pezzetto di giardino a famiglia, centri urbani con minore densità abitativa, fino a 500 abitanti per km quadrato, rispetto ai centri storici super-affollati di oggi con più spazi a disposizione di ciascuno. Ecco alcune delle proposte per la Fase 2 dopo il Coronavirus, inviate alla Regione Campania dall'associazione AiR-architetti in Rete. Leggi su fanpage Covid e “Fase Due” : le proposte delle Medie e Piccole Imprese della Campania

Fase 2 Campania : quando inizia - spostamenti e scenari. Allarme De Luca

Ecco alcune delle proposte per la fase 2 dopo il Coronavirus, inviate alla Regione Campania dall’associazione AiR-Architetti in Rete. Sono tre i punti fondamentali sui quali si basano le proposte dell ...

Strianese: «Conclusa cabina di regia col capo del Governo Conte su Covid fase 2»

La Provincia di Salerno e la Regione Campania intanto ci sono. Insieme sono in linea sul rigore e sulla giusta cautela ben conciliata con la necessità di una graduale ripresa di alcune attività ...

