Facebook lancia due nuove reaction. Quali sono e come inviarle

Facebook ha annunciato l'arrivo di due nuove reaction sul social network e su Messenger per permetterci di manifestare affetto ad amici e parenti in questo periodo di emergenza. Così sono in arrivo l'icona di un cuore pulsante sull'app di messaggistica e una faccina che abbraccia un cuore su Facebook per mostrare supporto a immagini, notizie, video, post e conversazioni, in particolare a quelli relativi alla situazione coronavirus. Facebook ha precisato che si tratta di una novità temporanea, destinata ad essere rimossa al termine del periodo di crisi sanitaria. «Su Facebook lanceremo una settima reazione per post, foto e video mentre su Messenger le persone avranno la possibilità di alternare la normale reazione del cuore con una temporanea di un cuore pulsante. Per aggiornare la reazione su Messenger, è necessario tenere premuta l'icona a forma ...

Facebook lancia Tuned : “uno spazio privato per le coppie” (Di lunedì 20 aprile 2020)ha annunciato l'arrivo di duesul social network e su Messenger per permetterci di manifestare affetto ad amici e parenti in questo periodo di emergenza. Cosìin arrivo l'icona di un cuore pulsante sull'app di messaggistica e una faccina che abbraccia un cuore super mostrare supporto a immagini, notizie, video, post e conversazioni, in particolare a quelli relativi alla situazione coronavirus.ha precisato che si tratta di una novità temporanea, destinata ad essere rimossa al termine del periodo di crisi sanitaria. «Sulanceremo una settima reazione per post, foto e video mentre su Messenger le persone avranno la possibilità di alternare la normale reazione del cuore con una temporanea di un cuore pulsante. Per aggiornare la reazione su Messenger, è necessario tenere premuta l’icona a forma ...

Per esprimere solidarietà e affetto durante la pandemia, il social introduce una faccina che rappresenta un abbraccio e un cuore pulsante Facebook ha annunciato l'arrivo di due nuove reaction sul ...

