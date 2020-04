Dopo le denunce sospesi i lavoratori della Don Gnocchi (Di lunedì 20 aprile 2020) Avevano denunciato alla procura e ai media di essere stati costretti a lavorare senza mascherine "per non spaventare l'utenza" e che i contagi di coronavirus erano stati nascosti. Ora questi dipendenti e collaboratori della cooperativa sociale Ampast Plast Coop, che lavorano alla Fondazione Don Gnocchi di Milano, sono stati "cautelativamente sospesi dal servizio". Nella lettera con cui gli viene comunicato, firmata da Ndiaye Papa Waly, indagata in qualità di legale rappresentante dai pm, si legge che, in seguito alle interviste in cui denunciavano la committente di avere leso la loro incolumità, la Fondazione ha esercitato il “diritto di non gradimento”. Un mese fa, 18 infermieri e operatori sociosanitari avevano presentato un esposto alla Procura da cui poi era scaturita una delle prime indagini sulle case di ... Leggi su agi Uccisa dal marito dopo denunce - accolto ricorso su risarcimento figli

Avevano denunciato alla procura e ai media di essere stati costretti a lavorare senza mascherine "per non spaventare l'utenza" e che i contagi di coronavirus erano stati nascosti. Ora questi dipendenti e collaboratori della cooperativa sociale Ampast Plast Coop, che lavorano alla Fondazione Don Gnocchi di Milano, sono stati "cautelativamente sospesi dal servizio". Nella lettera con cui gli viene comunicato, firmata da Ndiaye Papa Waly, indagata in qualità di legale rappresentante dai pm, si legge che, in seguito alle interviste in cui denunciavano la committente di avere leso la loro incolumità, la Fondazione ha esercitato il "diritto di non gradimento". Un mese fa, 18 infermieri e operatori sociosanitari avevano presentato un esposto alla Procura da cui poi era scaturita una delle prime indagini sulle case di ...

I due coniugi a breve invieranno una lettera di ringraziamento alle strutture sanitarie che li hanno salvati e che si sono presi cura di loro. La denuncia di un operatore sociosanitario: "Abbandonati ..."

L’attività svolta ha permesso di appurare che l’autrice del fatto, che svolge l’attività di operatrice socio sanitaria nella struttura in questione, dopo essere entrata nella camera da letto della vit ...

I due coniugi a breve invieranno una lettera di ringraziamento alle strutture sanitarie che li hanno salvati e che si sono presi cura di loro. La denuncia di un operatore sociosanitario: "Abbandonati ..."