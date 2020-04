CSR | “Scelte dei brand influenzano acquisti della metà degli italiani”

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 20 aprile 2020) (Teleborsa) – Le imprese devono svolgere un ruolo attivo all’internocomunità in una prospettiva sostenibile. Questa la richiesta che arriva dagli italiani “a fronte dei danni ambientali, economici e sociali procurati dallo sviluppo aggressivo e irresponsabili e emersi in modo drammatico con l’emergenza Covid”. Secondo una ricerca Ipsos svolta a marzo, il 65%italiani chiede che le imprese svolgano un ruolo attivo all’internocomunità, in tutti gli ambiti, sociale, culturale, politico. Solo un anno fa la stessa richiesta era avanzata dal 59% dei cittadini. L’emergere di tale sensibilità impatta fortemente le scelte dei consumatori. Secondo la stessa ricerca quasi 4 consumatori su 10 (37%) e il 46%italiani, quasi uno su due, ammette che non comprerebbe un prodotto di un’azienda che ha ...