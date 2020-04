Coronavirus, Speranza “Giusta direzione, ma pericolo non e’ scampato” (Di lunedì 20 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo tutti insieme approvato le norme che prevedono che il 4 maggio sia la data per costruire la fase 2. Stiamo lavorando da settimane, spero che l’incontro con le forze sociali ci possa essere al piu’ presto e spero che con loro si possa irrobustite il documento del 14 marzo per avere piu’ sicurezza sui luoghi di lavoro. La battaglia non e’ gia’ vinta, vediamo dei dati incoraggianti dove le misure hanno portato benefici, c’e’ un alleggerimento sulle strutture ospedaliere, c’e’ una tendenza che va nella direzione giusta ma guai a pensare che il pericolo sia scampato”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo a Circo Massimo su Radio Capital. “Siamo di fronte a un fenomeno drammatico che ha toccato tutto il mondo, e’ un grande problema globale – ha ... Leggi su ilcorrieredellacitta Coronavirus - Speranza “Giusta direzione - ma pericolo non e' scampato”

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA. Roberto Speranza : “4 maggio la data su cui costruire la fase 2”

