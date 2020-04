Coronavirus | positivi in calo per la prima volta I morti sono 454 in più | guariti 1 822

(Di lunedì 20 aprile 2020) È inferiore rispetto a quello di ieri il numero degli attualmentealin Italia: i contagi oggi108.237, 20 in meno di ieri secondo il bollettino odierno della...

Corriere della Sera

Le persone in isolamento domiciliare invece sono 108.237. In Lombardia oggi i casi positivi al coronavirus registrati sono stati 735, con 163 decessi. Il totale arriva a 66.971 casi e 12.376 decessi.L'aumento delle persone attualmente positive è stato per la prima volta negativo: ovvero il numero dei malati è calato di 20 unità (ieri era aumentato di 486) mentre i nuovi contagi rilevati nelle ...