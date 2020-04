Coronavirus | dg Fipe | ‘bene stop a canone suolo ma problema sono affitti’

(Di lunedì 20 aprile 2020) Milano, 20 apr. (Adnkronos) – Eliminare il Cosap, ilper l’occupazione delpubblico, “sarebbe una cosa positiva, anche perché quando riapriremo avremo bisogno di più spazio all’esterno per garantire il distanziamento. Ma, certo, i problemialtri, a partire dagli affitti”. A dirlo all’Adnkronos è Roberto Calugi, direttore generale del, la federazione dei pubblici esercizi, a proposito della proposta di abolire la tassa partita da alcuni amministratori, tra cui il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che ne ha parlato ieri anche con il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli. “Non è certamente la tassa più gravosa, è una tassa importante che copre un servizio che al momento non c’è. E’ come la tassa sui rifiuti: a livello simbolico, visto che ci si obbliga ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, Fipe: rischio fallimento per 50mila imprese #coronavirus - sole24ore : #Coronavirus, allarme di #Fipe: 50mila #negozi a rischio fallimento, 300mila posti in pericolo… - Agenzia_Ansa : Nuovo allarme della Fipe: 'A rischio 50mila imprese' #ANSA - NicolettaBressa : Coronavirus, Fipe: 50mila esercizi a rischio fallimento - Vivodisogniebas : RT @GiaPettinelli: #Coronavirus: Allarme #Fipe: 'A rischio fallimento 50mila imprese' - Economia - ANSA -

(Teleborsa) - Fallimento per 50mila imprese con una perdita di 300mila posti di lavoro e 30 miliardi di euro. È questo il quadro previsto da Fipe-Confcommercio per il settore dei pubblici esercizi in ...