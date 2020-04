Sierologici, la Regione li farà gratis a tutti i lavoratori a contatto col pubblico (Di domenica 19 aprile 2020) Sono state fissate le nuove priorità nell’effettuazione dei test Sierologici rapidi, a carico del servizio sanitario regionale e dunque gratuite per i cittadini, che la Toscana ha già nelle settimane scorse avviato, utili a scoprire se una persona è entrata in contatto con il virus e ha sviluppato gli anticorpi. Dopodiché, in caso di esito dubbio o positivo, si procederà con il tampone per capire chi ha superato la malattia ed è immune e chi invece è asintomatico ma ancora potenzialmente contagioso. Priorità, sottolineano dagli uffici della Regione, che si allargheranno nelle prossime settimane in ragione delle progressiva disponibilità dei kit. Sta tutto nell’ordinanza, la numero 39, che il presidente della Toscana Enrico Rossi ha firmato oggi pomeriggio. I primi test erano stati riservati ad ... Leggi su iltirreno.gelocal Milano - Sala sfida la Regione : “Test sierologici per 4000 conducenti dei mezzi pubblici Atm”

Regione Lazio : i test sierologici dei privati non servono a niente - non danno ‘patente di immunità’

Coronavirus - test sierologici nei laboratori privati : stop dalla Regione Campania (Di domenica 19 aprile 2020) Sono state fissate le nuove priorità nell’effettuazione dei testrapidi, a carico del servizio sanitario regionale e dunque gratuite per i cittadini, che la Toscana ha già nelle settimane scorse avviato, utili a scoprire se una persona è entrata incon il virus e ha sviluppato gli anticorpi. Dopodiché, in caso di esito dubbio o positivo, si procederà con il tampone per capire chi ha superato la malattia ed è immune e chi invece è asintomatico ma ancora potenzialmente contagioso. Priorità, sottolineano dagli uffici della, che si allargheranno nelle prossime settimane in ragione delle progressiva disponibilità dei kit. Sta tutto nell’ordinanza, la numero 39, che il presidente della Toscana Enrico Rossi ha firmato oggi pomeriggio. I primi test erano stati riservati ad ...

giorgio_gori : Troppi contagiosi oltre le due settimane: la Regione Lombardia, su proposta dell’Ordine dei Medici, allunga la quar… - sbonaccini : #coronavirus no ai test fai da te: quelli sierologici rapidi svolti solo in ambito percorso di screening della sani… - Comincini : Il Sindaco @BeppeSala ha annunciato un progetto di screening sierologici per conducenti di ATM: una misura sensata… - Regione_Sicilia : @sabrina39846314 Abbiamo esteso i tamponi e ci avvaliamo di test sierologici. - linglima : RT @CosimoColletta: Prima di stabilire una data per la ripresa graduale delle attività fissiamo un numero massimo di incremento dei casi di… -

Ultime Notizie dalla rete : Sierologici Regione Sierologici, la Regione li farà gratis a tutti i lavoratori a contatto col pubblico Il Tirreno I test sierologici al Synlab? «Attendiamo l’ok di Regione»

L’azienda Synlab di Castenedolo - Foto © www.giornaledibrescia.it Da giorni i centralini di Synlab in Lombardia sono presi d’assalto. Aziende e cittadini stanno contattando il gruppo privato di diagno ...

Solinas: "Per una Sardegna Covid-free solo arrivi sicuri nell'Isola"

A quel punto abbiamo deciso di muoverci direttamente come Regione sul mercato per reperire i tamponi e i reagenti e ora la situazione sta notevolmente migliorando: abbiamo raddoppiato il numero ...

L’azienda Synlab di Castenedolo - Foto © www.giornaledibrescia.it Da giorni i centralini di Synlab in Lombardia sono presi d’assalto. Aziende e cittadini stanno contattando il gruppo privato di diagno ...A quel punto abbiamo deciso di muoverci direttamente come Regione sul mercato per reperire i tamponi e i reagenti e ora la situazione sta notevolmente migliorando: abbiamo raddoppiato il numero ...