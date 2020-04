Quell’amore che ho lasciato scappare e che non tornerà mai più (Di domenica 19 aprile 2020) Ci sono momenti in cui pensare al passato diventa inevitabile. Ci immergiamo nei ricordi di un tempo tra tutte le cose che abbiamo fatto e detto e ci perdiamo in questi, alla stregua di un sogno bellissimo dal quale non vorremmo più svegliarci. Perché è lì che sono conservate tutte le nostre avventure, i sogni di giovinezza, le scelte che abbiamo fatto, le persone che abbiamo incontrato e quelle alle quali abbiamo detto addio. I rimpianti però non dovrebbero mai far parte di queste sensazioni perché tutto quello che è stato ci ha portato a essere chi siamo oggi. E tutto sommato è andata bene, o no? La verità è che a volte ci capita di pensare a lui e alle sue carezze, ai suoi sguardi e a quel profumo intenso, a quel suo modo di fare l’amore che no, proprio non si riesce a dimenticare. Dicono che nella vita noi ... Leggi su dilei (Di domenica 19 aprile 2020) Ci sono momenti in cui pensare al passato diventa inevitabile. Ci immergiamo nei ricordi di un tempo tra tutte le cose che abbiamo fatto e detto e ci perdiamo in questi, alla stregua di un sogno bellissimo dal quale non vorremmo più svegliarci. Perché è lì che sono conservate tutte le nostre avventure, i sogni di giovinezza, le scelte che abbiamo fatto, le persone che abbiamo incontrato e quelle alle quali abbiamo detto addio. I rimpianti però non dovrebbero mai far parte di queste sensazioni perché tutto quello che è stato ci ha portato a essere chi siamo oggi. E tutto sommato è andata bene, o no? La verità è che a volte ci capita di pensare a lui e alle sue carezze, ai suoi sguardi e a quel profumo intenso, a quel suo modo di fare l’amore che no, proprio non si riesce a dimenticare. Dicono che nella vita noi ...

