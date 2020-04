Nier: Reincarnation, titolo mobile dagli autori di Nier: Automata, si mostra per la prima volta in un breve video gameplay (Di domenica 19 aprile 2020) Nella giornata di oggi, Square Enix ha rilasciato il primo video gameplay di Nier: Reincarnation, nuovo titolo per smartphone appartenente alla serie action-RPG Nier.Nier: Reincarnation sarà un RPG per iOS e Android, prodotto da Yosuke Saito e diretto da Yoko Taro, quindi sebbene si tratti "solo" di un gioco mobile, avrà alle spalle i responsabili dell'amato Nier: Automata. Lo sviluppo è affidato a Applibot, mentre il character design è di CyDesignation.Sfortunatamente, il video non possiede molto in termini di contenuti, limitandosi a mostrare la protagonista in un paesaggio in rovina, seppur di rara bellezza, mentre una musica evocativa accompagna il suo tragitto. Se non altro, rispecchia ampiamente gli scenari tipici di Nier. Si può notare anche l'icona dei controlli touch in basso a sinistra, ma i controlli sono attualmente ancora un mistero.Leggi ... Leggi su eurogamer Nier Reincarnation annunciato per dispositivi mobile iOS e Android (Di domenica 19 aprile 2020) Nella giornata di oggi, Square Enix ha rilasciato il primo video gameplay di, nuovoper smartphone appartenente alla serie action-RPGsarà un RPG per iOS e Android, prodotto da Yosuke Saito e diretto da Yoko Taro, quindi sebbene si tratti "solo" di un gioco, avrà alle spalle i responsabili dell'amato. Lo sviluppo è affidato a Applibot, mentre il character design è di CyDesignation.Sfortunatamente, il video non possiede molto in termini di contenuti, limitandosi are la protagonista in un paesaggio in rovina, seppur di rara bellezza, mentre una musica evocativa accompagna il suo tragitto. Se non altro, rispecchia ampiamente gli scenari tipici di. Si può notare anche l'icona dei controlli touch in basso a sinistra, ma i controlli sono attualmente ancora un mistero.Leggi ...

