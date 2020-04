L'app Immuni nel mirino del Copasir: vogliamo vederci chiaro (Di domenica 19 aprile 2020) L'app Immuni finisce sotto la lente del Copasir, Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. A mettere nel mirino la piattaforma realizzata dalla società tecnologica Bending Spoons, scelta dal governo per tracciare gli spostamenti degli italiani e prevedere nuovi focolai di coronavirus, Leggi su iltempo Il Copasir approfondirà alcune questioni sulla scelta dell'app Immuni

Coronavirus : il Copasir approfondirà la questione dell’app “Immuni”

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA. Arriva “Immuni” - la app italiana per il tracciamento del contagio (Di domenica 19 aprile 2020) L'appfinisce sotto la lente del, Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. A mettere nella piattaforma realizzata dalla società tecnologica Bending Spoons, scelta dal governo per tracciare gli spostamenti degli italiani e prevedere nuovi focolai di coronavirus,

MinisteroSalute : ??#COVID19italia, firmata ordinanza su Immuni, la app per tracciare il contagio ??il sistema aiuta a identificare ind… - NicolaPorro : L'app '#Immuni' contro il #coronavirus non funzionerà. Il voto del #Parlamentoeuropeo? La solita farsa. Prosegue la… - marcocappato : Il codice della #app #immuni deve essere reso pubblico. Se si vuole creare fiducia per un'adozione volontaria, biso… - raffaellamucci1 : RT @tempoweb: L'app #Immuni nel mirino del #Copasir: vogliamo vederci chiaro - raffaellamucci1 : L'app Immuni nel mirino del Copasir: vogliamo vederci chiaro -

Ultime Notizie dalla rete : app Immuni App Immuni, anche tre cesenati al lavoro nel team il Resto del Carlino Il Governo sceglie Immuni – L’app che traccerà il coronavirus in Italia

La tecnologia avrà un ruolo molto importante nel contenimento del coronavirus a partire dall’inizio della fase 2. L’applicazione scelta dal Governo per tracciare il contagio in tutta Italia si chiama ...

L'app Immuni nel mirino del Copasir: vogliamo vederci chiaro

L'app Immuni finisce sotto la lente del Copasir, Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. A mettere nel mirino la piattaforma realizzata dalla società tecnologica Bending Spoons, ...

La tecnologia avrà un ruolo molto importante nel contenimento del coronavirus a partire dall’inizio della fase 2. L’applicazione scelta dal Governo per tracciare il contagio in tutta Italia si chiama ...L'app Immuni finisce sotto la lente del Copasir, Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. A mettere nel mirino la piattaforma realizzata dalla società tecnologica Bending Spoons, ...