La vita in diretta, Lorella Cuccarini in imbarazzo per Argentero dopo la gaffe (Di domenica 19 aprile 2020) Lorella Cuccarini commenta la gaffe fatta su Luca Argentero nell’ultima puntata de La vita in diretta. La conduttrice qualche giorno fa è stata protagonista di un momento molto particolare che ha fatto calare il gelo in studio. Ha infatti annunciato che l’attore era diventato papà, ma in realtà la compagna di Luca, Cristina Marino, partorirà a maggio. L’ex star del GF, come è noto, è in attesa del suo primo figlio. Argentero ha svelato che avrà presto una bambina e non vede l’ora di iniziare una nuova vita da papà. Nel frattempo l’attore sta raccogliendo i frutti del suo successo in tv: la serie Doc – nelle tue mani infatti ha battuto ogni record, conquistando il pubblico di Rai Uno. A quanto pare anche la Cuccarini che, durante La vita in diretta, ha invitato i telespettatori a seguire la ... Leggi su dilei Lorella Cuccarini la combina grossa a La vita in diretta - che gaffe : “Ma sei sicura…?”

Barbara d’Urso urla ed evita la tragedia in diretta

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA. Salgono i contagi in Germania - novità per la Maturità (Di domenica 19 aprile 2020)commenta lafatta su Lucanell’ultima puntata de Lain. La conduttrice qualche giorno fa è stata protagonista di un momento molto particolare che ha fatto calare il gelo in studio. Ha infatti annunciato che l’attore era diventato papà, ma in realtà la compagna di Luca, Cristina Marino, partorirà a maggio. L’ex star del GF, come è noto, è in attesa del suo primo figlio.ha svelato che avrà presto una bambina e non vede l’ora di iniziare una nuovada papà. Nel frattempo l’attore sta raccogliendo i frutti del suo successo in tv: la serie Doc – nelle tue mani infatti ha battuto ogni record, conquistando il pubblico di Rai Uno. A quanto pare anche lache, durante Lain, ha into i telespettatori a seguire la ...

CittaUtopia : #inCORONAlatuazuppa ???? Alle 18:00 di oggi sarà in diretta @BonoAdriano dal #FestivalInternazionaleDellaZuppa di Rom… - vileaffarista : @LeleDip @AlbertoBagnai Se avessi mangiato un involtino in diretta per banalizzare un'epidemia, poi rivelatasi molt… - enrico_enrico83 : @micene_return Nessuno evidenzia che la seconda parte, in cui fa un ascolto più alto, in realtà è solo mezz'ora di… - acciodignita : Storia di kuin recuperata ora recupero i tweet delle troye e poi la diretta di tommi che fatica la vita -

Ultime Notizie dalla rete : vita diretta Cervia in TV con La vita in Diretta di Rai 1: si parla di spiaggia e turismo nell'emergenza covid ravennanotizie.it Emergenza coronavirus: gli aggiornamenti in diretta

Ogni giorno seguiremo la crisi sanitaria globale minuto per minuto, qui troverete tutti gli aggiornamenti in diretta: i nuovi dati del contagio ... Si trasmette a partire dall'idea che la vita ...

La vita in diretta, Lorella Cuccarini in imbarazzo per Argentero dopo la gaffe

Lorella Cuccarini commenta la gaffe fatta su Luca Argentero nell’ultima puntata de La vita in diretta. La conduttrice qualche giorno fa è stata protagonista di un momento molto particolare che ha ...

Ogni giorno seguiremo la crisi sanitaria globale minuto per minuto, qui troverete tutti gli aggiornamenti in diretta: i nuovi dati del contagio ... Si trasmette a partire dall'idea che la vita ...Lorella Cuccarini commenta la gaffe fatta su Luca Argentero nell’ultima puntata de La vita in diretta. La conduttrice qualche giorno fa è stata protagonista di un momento molto particolare che ha ...