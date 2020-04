Il tennis si mostra solidale… con se stesso!

Leggi su lapiazzettadellosport

(Di domenica 19 aprile 2020) Tempo di Lettura: 3 minuti Aiutare iti con pochi guadagni Una lettera può cambiare la vita. E se porta in calce la firma di Djokovic con l’avallo di Federer e Nadal, le intenzioni non sono più parole al vento. La proposta Se ne discuteva da tempo, fin da quando la pandemia ha bloccato, tra le altre, ogni attività sportiva e dunque anche il: come andare in aiuto di quei giocatori di bassa classifica che non hanno i guadagni milionari dei big e anzi si ritrovano spesso sulla soglia della sopravvivenza al termine di una stagione completa? Ora il numero uno del mondo, che è anche presidente dell’Atp Players Council, avanza una proposta articolata che ha portato a conoscenza di tutti gli altri colleghi dopo essersi confrontato con Rafa e Roger (importante: l’anno scorso di questi tempi, quando cominciò la sua ...