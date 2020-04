I governatori: "Diteci come riaprire" (Di domenica 19 aprile 2020) La parola che rimbomba in queste ore è “come”. Nessun amministratore sa in che modo, quindi con quali regole, le città riapriranno quando il lockdown da Coronavirus sarà allentato. E infatti, non sono trascorse neanche ventiquattro ore dall’ultima cabina di regia tra governo ed Enti locali ed ecco che i presidenti di Regione tornano a litigare tra loro, ma nello stesso tempo sembrano avere nel mirino il vuoto che arriva dal governo. Mercoledì ci sarà una nuova cabina di regia e a questo punto i governatori pretendono uno schema su cui lavorare.Perfino Nicola Zingaretti, segretario del Pd, quindi del partito di maggioranza, e presidente della regione Lazio chiede chiarezza: “Occorrono presto le linee guida nazionali su ‘come’ riaprire per permettere alle Regioni di dare a famiglie e imprese certezze su comportamenti e ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 19 aprile 2020) La parola che rimbomba in queste ore è “”. Nessun amministratore sa in che modo, quindi con quali regole, le città riapriranno quando il lockdown da Coronavirus sarà allentato. E infatti, non sono trascorse neanche ventiquattro ore dall’ultima cabina di regia tra governo ed Enti locali ed ecco che i presidenti di Regione tornano a litigare tra loro, ma nello stesso tempo sembrano avere nel mirino il vuoto che arriva dal governo. Mercoledì ci sarà una nuova cabina di regia e a questo punto ipretendono uno schema su cui lavorare.Perfino Nicola Zingaretti, segretario del Pd, quindi del partito di maggioranza, e presidente della regione Lazio chiede chiarezza: “Occorrono presto le linee guida nazionali su ‘per permettere alle Regioni di dare a famiglie e imprese certezze su comportamenti e ...

