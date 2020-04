I giocatori della Roma rinunciano a quattro mesi di stipendio (Di domenica 19 aprile 2020) Marzo, aprile, maggio e giugno. I giocatori e lo staff della Roma si tagliano lo stipendio per tutto il periodo di stop, da marzo, appunto, fino alla fine “ufficiale” della stagione. Tanto – è il sottotesto – appare chiaro che prima di luglio non si tornerà a giocare. Una mossa netta motivata dalla “speranza di fare qualcosa che aiuti la Società a far ripartire al meglio il progetto Roma che tutti condividiamo, abbiamo deciso di fare questa proposta finanziaria”, come si legge nella lettera inviata dai calciatori alla dirigenza. “I giocatori e Fonseca hanno dimostrato di comprendere veramente cosa rappresenta questo Club”, ha commentato soddisfatto il CEO giallorosso Guido Fienga. “Parliamo sempre dell’unità di intenti della nostra Società e, attraverso la scelta spontanea di tagliarsi lo ... Leggi su ilnapolista Coronavirus - bel gesto della Roma : giocatori rinunciano a 4 mesi di stipendio e aiutano i dipendenti

