Guardiani della Galassia 3 | “Qualcuno morirà” | dice James Gunn

Leggi su movieplayer

(Di domenica 19 aprile 2020)ha confermato su Instagram che in3 assisteremo alla morte di un personaggio.ha confermato su Instagram che assisteremo alla morte di un personaggio in3, tramite un Q&A con i fan. Alla domanda diretta "Qualcuno morirà?", il cineasta ha risposto di sì, senza aggiungere altro. Potrebbe trattarsi di un personaggio secondario, ma è altrettanto probabile che si tratti di una delle figure centralitrilogia, considerando che nel film precedente è morto Yondu e in Avengers: Infinity War, doveè stato consultato per tutte le decisioni narrative legate ai, abbiamo assistito all'uccisione di Gamora. E chiunque sia la vittima in questo caso, sarà certamente un ...