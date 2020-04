Fase 2 | Conte frena le Regioni sulla riapertura | “Linee omogenee per tutti”

Leggi su thesocialpost

(Di domenica 19 aprile 2020) In questi giorni si accende il dibattito per l’inizio della2 post coronavirus, su cui diversedel Nord Italia premono per accelerare. In prima linea ci sono i governatori di Lombardia e Veneto, che hanno scatenato anche una dura reazione del governatore della Campania Vincenzo De Luca proprio su questo argomento. Nella discussione è intervenuto Giuseppe, che ha chiarito come lasarà orchestrata dal governo per tutte le. Il presidente del Consiglio ha indicato il 4 maggio come data per la ripartenza graduale e omogenea.: un programma nazionale per la2 Il premier Giuseppehato le velleità decisioniste delle, che sembrano avere ognuna una propria idea della ripartenza. Il calo dei contagi di coronavirus che si registra in questi giorni ha riacceso la speranza, ma la soglia di ...