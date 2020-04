Domenica In: ospiti Amadeus, Alessandra Mastronardi e Ferzan Ozpetek, oggi su Rai1 (Di domenica 19 aprile 2020) Domenica In e Mara Venier tornano oggi, per festeggiare insieme la Pasqua, su Rai1 alle 14.00 con tanti ospiti in collegamento, Amadeus e la moglie Giovanna, Ferzan Ozpetek e Alessandra Mastronardi. Domenica In torna oggi su Rai1 alle 14.00 con tanti ospiti e con Mara Venier al timone di una puntata che si svolgerà, come ormai da settimane, senza pubblico in studio e con tutti gli invitati in collegamento dalle proprie abitazioni. L'appuntamento si aprirà con un'intervista al popolare attore Christian De Sica, poi spazio alla coppia Amadeus e Giovanna Civitillo. Max Giusti, reduce dal successo di Pechino Express 2020, si collegherà insieme al giornalista e compagno di squadra Marco Mazzocchi, mentre l'etoile Eleonora Abbagnato e il marito Federico Balzaretti si collegheranno dalla Spagna. Elena Sofia Ricci interverrà per presentare la ... Leggi su movieplayer Live- Non è la D’Urso - anticipazioni ed ospiti di oggi - domenica 19 aprile 2020 : in collegamento tanti ‘ex’ del Gf Vip

