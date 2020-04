Abbac | via libera dalla Regione per un contributo a B&B e Case Vacanza con partita Iva

Leggi su ildenaro

(Di domenica 19 aprile 2020) “Bed and breakfast evacanze con partite iva, ammesse anch’esse aluna tantum dellacome per gli affittacamere e le altre imprese della filiera turistica, sospese dal decreto del Governo”. Lo chiarisce in un comunicato il presidenteAgostino Ingenito, in merito “aluna tantum di 2mila euro previsto dal Piano Socio Economico della Campania per le microimprese”. “Nelle maggiori località turistiche, in Penisola Sorrentina, Costiera Amalfitana e isole del Golfo, alcuni gestori di b&b evacanze, pur essendo titolari di attività che non prevedevano apertura diiva, su consigli dei loro consulenti avevano avviato il regime forfettario. Per tali casi, anch’essi dotati diiva, potranno accedere aluna tantum ma resta laper le migliaia di gestori puri, che ...