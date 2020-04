Totti, show su Instagram con Vieri: “Io e Ilary stavamo per separarci” – VIDEO (Di sabato 18 aprile 2020) Lo show di Francesco Totti e Vieri su Instagram diverte i fan, l’ex calciatore della Roma racconta che lui e Ilary stavano per separarsi Francesco Totti ha intrattenuto i suoi tantissimi fan ieri sera con un piccolo show su Instagram durante una diretta con Christian Vieri. L’ex calciatore con ironia ha detto che stava quasi per … L'articolo Totti, show su Instagram con Vieri: “Io e Ilary stavamo per separarci” – VIDEO NewNotizie.it. Leggi su newnotizie Celebrity Hunted | com’è il nuovo reality show con Totti e Fedez

Celebrity Hunted | lo show con Totti e Fedez disponibile da oggi su Amazon

“Più bella di Ilary” - chi è l’ex di Francesco Totti - esplosiva showgirl [FOTO] (Di sabato 18 aprile 2020) Lodi Francescosudiverte i fan, l’ex calciatore della Roma racconta che lui estavano per separarsi Francescoha intrattenuto i suoi tantissimi fan ieri sera con un piccolosudurante una diretta con Christian. L’ex calciatore con ironia ha detto che stava quasi per … L'articolosucon: “Io eper separarci” –NewNotizie.it.

Pall_Gonfiato : ?? #ILVIDEO ???? #Totti e #Vieri, show notturno su Instagram. Dalla #quarantena alle #figlie, dalla ‘#vecchiaia’ agli… - infoitsport : Totti show su Instragram con Vieri: «Per la gatta mi stavo separando con Ilary. Zeman? Ce l'ho nel pozzo» - infoitsport : Totti e Vieri, è show su Instagram: “Fonseca mi piace, per il gatto stavo per divorziare con Ilary” (VIDEO) - romanewseu : #Totti e #Vieri, è show su Instagram: “Fonseca mi piace, per il gatto stavo per divorziare con Ilary” (VIDEO)… - siamo_la_Roma : ?? #TOTTI-#VIERI SHOW! Oltre 40.000 utenti connessi su Instagram per la loro diretta ?? Battute, vecchi ricordi e con… -