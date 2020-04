Nola, folla in strada per il “funerale” del sindaco e medico di Saviano (Di sabato 18 aprile 2020) Nola, gente in strada per il “funerale” del sindaco di Saviano e medico Tantissima gente, troppa secondo le disposizioni del Governo per l’emergenza Coronavirus, in strada. E’ successo a Nola dove tantissimi cittadini hanno voluto salutare Carmine Sommesse, sindaco di Saviano (comune in provincia di Napoli), ex consigliere regionale della Campania e primario di Chirurgia all’ospedale di Nola, deceduto nelle scorse ore al Moscati di Avellino dopo essere risultato positivo al Coronavirus lo scorso 19 marzo. A testimoniarlo un video girato da un cittadino e diffuso sui social in cui si notano tante persone vicine tra loro seppur in possesso delle mascherine. Immagini che hanno fatto storcere il naso a diverse persone. Sopratutto a coloro che nelle ultime settimane hanno perso i propri cari (non necessariamente per Coronavirus) e, a causa delle ... Leggi su tpi (Di sabato 18 aprile 2020), gente inper il “funerale” deldiTantissima gente, troppa secondo le disposizioni del Governo per l’emergenza Coronavirus, in. E’ successo adove tantissimi cittadini hanno voluto salutare Carmine Sommesse,di(comune in provincia di Napoli), ex consigliere regionale della Campania e primario di Chirurgia all’ospedale di, deceduto nelle scorse ore al Moscati di Avellino dopo essere risultato positivo al Coronavirus lo scorso 19 marzo. A testimoniarlo un video girato da un cittadino e diffuso sui social in cui si notano tante persone vicine tra loro seppur in possesso delle mascherine. Immagini che hanno fatto storcere il naso a diverse persone. Sopratutto a coloro che nelle ultime settimane hanno perso i propri cari (non necessariamente per Coronavirus) e, a causa delle ...

zazoomnews : Nola folla in strada per il “funerale” del sindaco e medico di Saviano - #folla #strada #“funerale” #sindaco - NinoMinieri : ciao Roberto...spero che tutto ritorni come prima...folla,gente che si saluta e abbraccia... solo mascherine del Ca… -

Ultime Notizie dalla rete : Nola folla Coronavirus, il fotografo internazionale Bretzel omaggia la Vara nei giorni dell'epidemia | VIDEO MessinaToday Coronavirus a Napoli: folla di gente in strada nonostante i divieti

A Napoli la gente torna in strada nonostante i divieti da coronavirus e gli appelli del Governatore De Luca. Coronavirus a Napoli, gente in strada nonostante i divieti La gente torna in strada a ...

ANNA BELLAVITA NAPOLI CORONAVIRUS

Sembra impossibile ma giusto un anno fa, in giorni di festa era quasi impossibile riuscire a muoversi con facilità tra le strade di Napoli. La speranza è quella di rivedere la quotidiana folla il ...

A Napoli la gente torna in strada nonostante i divieti da coronavirus e gli appelli del Governatore De Luca. Coronavirus a Napoli, gente in strada nonostante i divieti La gente torna in strada a ...Sembra impossibile ma giusto un anno fa, in giorni di festa era quasi impossibile riuscire a muoversi con facilità tra le strade di Napoli. La speranza è quella di rivedere la quotidiana folla il ...