Montesarchio | l’asilo nido “Cucciolo” prosegue l’attività con didattica a distanza

Leggi su anteprima24

(Di sabato 18 aprile 2020) Tempo di lettura: 3 minuti(Bn) – L’AsiloComunale di“Cucciolo”, promosso dall’Ambito di zona B3 e gestito dalla Cooperativa Sociale ERA, nonostante l’interruzione in ottemperanza al DPCM del 4 marzo, ha deciso di continuare ad adempiere alla sua finalità educativa e di supporto alle famiglie in un momento così delicato. “La relazione educativa è una risorsa preziosa per i nostri piccoli – sottolinea la dott.ssa Maria Monfregola coordinatrice per ERA Cooperativa Sociale – attraverso di essa i bambini acquisiscono competenze e abilità che riprodotte a casa sono fondamentali nel loro percorso di crescita. Abbiamo ritenuto doveroso non abbandonare di punto in bianco i nostri piccoli “allievi” che, in questa fase dell’anno educativo, sono ...