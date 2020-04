Leo Gassmann | “Maleducato” vincitore di Sanremo Giovani

Leggi su optimagazine

(Di sabato 18 aprile 2020) L’impossibilità di avere ospiti nello studio del Barone Rosso mi ha permesso di creare una nuova formula, il Solo Flight, volo solitario dove mi collego con artisti e qualche volta spontaneamente con chi assiste alla diretta. https://youtu.be/8ScrtUrK8yg Leodoveva già venire a trovarmi dopo la vittoria nelNuove Proposte di quest’anno con la canzone “Va Bene Così”. Lunedì scorso quindi mi sono collegato con lui via Skype. Leo ha raccontato di studiare psicologia in inglese all’Università americana, dopo aver studiato musica al Conservatorio Santa Cecilia. Leo ha sulle spalle un fardello pesante, essendo non solo figlio di due attori, Alessandroe Sabrina Knaflitz, ma anche nipote di Vittorio. La passione per la musica è nata da piccolo nei viaggi in macchina coi genitori, ...