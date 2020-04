Lazio: 4.282 positivi, 186 in terapia intensiva (Di sabato 18 aprile 2020) Roma – Sono 4.282 i casi positivi nel Lazio al Covid-19. Di questi, 2.720 sono in isolamento domiciliare, 1.376 sono ricoverati non in terapia intensiva, 186 sono ricoverati in terapia intensiva, 340 sono deceduti e 1.046 sono guariti. Lo fa sapere l’assessorato alla Sanita’ della Regione Lazio. Leggi su romadailynews (Di sabato 18 aprile 2020) Roma – Sono 4.282 i casinelal Covid-19. Di questi, 2.720 sono in isolamento domiciliare, 1.376 sono ricoverati non in, 186 sono ricoverati in, 340 sono deceduti e 1.046 sono guariti. Lo fa sapere l’assessorato alla Sanita’ della Regione

scuroscuroscuro : RT @covidiamo: #Lazio, sono 4.282 gli attuali casi positivi di #Covid_19 nella Regione, di cui 2.720 sono in isolamento domiciliare, 1.376… - LuigiF97101292 : RT @covidiamo: #Lazio, sono 4.282 gli attuali casi positivi di #Covid_19 nella Regione, di cui 2.720 sono in isolamento domiciliare, 1.376… - MassimoChiaram7 : RT @covidiamo: #Lazio, sono 4.282 gli attuali casi positivi di #Covid_19 nella Regione, di cui 2.720 sono in isolamento domiciliare, 1.376… - covidiamo : #Lazio, sono 4.282 gli attuali casi positivi di #Covid_19 nella Regione, di cui 2.720 sono in isolamento domiciliar… - news_report24 : #coronavirus ULTIM'ORA: Lazio, sono 4'282 gli attualmente positivi, 2'720 in isolamento domiciliare, 1'376 ricovera… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio 282 Lazio: 4.282 positivi, 186 in terapia intensiva RomaDailyNews Coronavirus. Al Nord l’epidemia non molla. In Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Piemonte i 3/4 dei nuovi casi in tutta Italia

5%), 3.045 in Campania (+18 pari al +1%), 3.412 in Liguria (-47 pari al -1%), 6.470 in Toscana (-113 pari al -2%), 4.282 nel Lazio (+68 pari al +2%), 1.403 in Friuli Venezia Giulia (-25 pari al -2%), ...

Coronavirus, calano i decessi e aumentano i guariti

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 34.195 in Lombardia, 13.584 in Emilia-Romagna, 14.223 in Piemonte, 10.444 in Veneto, 6.470 in Toscana, 3.412 in Liguria, 3.172 nelle Marche, 4.282 nel ...

5%), 3.045 in Campania (+18 pari al +1%), 3.412 in Liguria (-47 pari al -1%), 6.470 in Toscana (-113 pari al -2%), 4.282 nel Lazio (+68 pari al +2%), 1.403 in Friuli Venezia Giulia (-25 pari al -2%), ...Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 34.195 in Lombardia, 13.584 in Emilia-Romagna, 14.223 in Piemonte, 10.444 in Veneto, 6.470 in Toscana, 3.412 in Liguria, 3.172 nelle Marche, 4.282 nel ...