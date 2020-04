Emirates è la prima compagnia a dare il via ai test sierologici prima di volare

(Di sabato 18 aprile 2020) Laaerea, con sede a Dubai, è lail via aidi. Il risultato arriva in soli 10 minuti. Mercoledì 15 aprile, sulla tratta Dubai – Tunisi, sono stati attivati i primisullo staff e sui passeggeri. Tutti i passeggeri del volo erano in … L'articoloè lail via aidiè apparsosul sito ViaggiNews.com

