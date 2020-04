Edoardo ed Eugenio Bennato cantano insieme: "Un brano sul 'day after' che stiamo vivendo" - (Di sabato 18 aprile 2020) Paolo Giordano I due fratelli hanno composto «La realtà non può essere questa», i cui proventi vanno in beneficenza. La canzone è nata «a distanza» e anche il video li mostra nelle rispettive abitazioni. «Io ho scritto la musica - dice Edoardo - mentre Eugenio ha trovato parole geniali» Edoardo Bennato con gli occhiali a specchio, la chitarra e l’armonica. Suo fratello Eugenio davanti a una libreria. insieme hanno composto «La realtà non può essere questa», una canzone che fotografa il momento pazzesco e doloroso che stiamo vivendo. E lo fa alla loro maniera, la maniera cantautorale un po’ ruvida ma molto ispirata. «È una ballata classica che racconta questa sorta di “day after” e che vuole trasmettere le buone vibrazioni del futuro alle porte» spiega ... Leggi su ilgiornale Edoardo ed Eugenio Bennato insieme contro il Coronavirus : nuova canzone scritta a 4 mani

Testo e video de La Realtà Non Può Essere Questa di Edoardo ed Eugenio Bennato - una ballata per la beneficenza

