ECATOMBE ITALIA (Di sabato 18 aprile 2020) Daniela Uva Quest'anno +20% dei morti. Dramma Bergamo (+382%). Piccoli centri, picchi fino a +2.700% Offanengo, poco più di seimila anime a cinque chilometri da Crema. Questo piccolo borgo, conosciuto finora per le fiere, le sagre e il suo antico carnevale, ha raggiunto un primato poco invidiabile. Qui, dal primo marzo al primo aprile, le persone decedute sono aumentate del 4.000 per cento rispetto alla media dello stesso periodo calcolata dal 2015 al 2019. Nei primi tre mesi dello scorso anno l'anagrafe aveva segnalato una sola scomparsa: un uomo. Quest'anno a perdere la vita sono stati in 40. Perché, nonostante da queste parti la zona rossa non sia stata istituita, il coronavirus ha colpito con ferocia. Proprio come avvenuto nelle provincie di Bergamo e Brescia. A calcolare gli effetti letali dell'epidemia nel nostro Paese è l'Istat, attraverso uno ...

Ecatombe Italia (793 morti in 24 ore per l'epidemia)

Alarm Phone contatto di emergenza in supporto alle operazioni di salvataggio ha denunciato che dodici persone sono morte a causa dell'azione e dell'inazione europea nel Mediterraneo. La storia. Una st ...

La strage che il bollettino non dice. "In un mese il 20% di morti in più"

Ne abbiamo parlato con Giovanni Sebastiani, statistico dell’Istituto per le applicazioni del calcolo (IAC) del CNR. Dottor Sebastiani, in Italia c’è stato un aumento dell 20% della mortalità o anche ...

