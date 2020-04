Coronavirus | allarme Confesercenti | un’impresa su tre a rischio chiusura

Leggi su inews24

(Di sabato 18 aprile 2020) Il quadro illustrato dallavede un’impresa su tre aa causa del forte impatto delsull’economia In Italia il governo è al lavoro per quella che sarà la Fase 2, ma non c’è ancora nulla di deciso. Molte attività, nonostante questo, potrebbero non riaprire subito. A tal proposito laha … L'articolo: un’impresa su tre aproviene da www.inews24.it.