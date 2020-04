Campania, De Luca: “Chiudiamo i confini regionali” (Di sabato 18 aprile 2020) “C’è chi preme per affrettare la ripresa di tutto ma dobbiamo avere grande senso di responsabilità. Se dovessimo avere corse in avanti in regioni dove c’è il contagio così forte, la Campania chiuderà i suoi confini.” Lo ha dichiarato il Governatore della Campania Vincenzo De Luca. ”Faremo una ordinanza per vietare l’ingresso dei cittadini provenienti da quelle regioni. Se manteniamo il rigore che abbiamo avuto finora, a metà maggio potremo dire di aver sconfitto in Campania il Coronavirus”, sostiene De Luca. Secondo il presidente della Regione, quindi, la Campania potrebbe essere fuori dall’emergenza a metà maggio, mentre viene confermato l’obbligo e la consegna delle mascherine. “Stiamo già distribuendo 3 milioni di mascherine perché dal 3/4 maggio l’uso ... Leggi su italiasera De Luca chiarisce : “In Campania quarantena per chi arriva da regioni ad alto livello di contagio”

