Alessia Marcuzzi, il cambio look è drastico e spiazza tutti. Ma c’è una spiegazione (Di sabato 18 aprile 2020) La quarantena sta scatenando i vip. Anche quelli di solito poco attivi ormai sono super presenti su Instagram, figuratevi quelli che invece hanno sempre aggiornato i loro fan. Una di questi è Alessia Marcuzzi, che infatti è considerata una delle reginette di Instagram. Non c’è giorno in cui la bella conduttrice de Le Iene non pubblichi post o Storie, tra momenti in famiglia, foto ricordo, ritratti dei figli, immagini sexy e particolari dei suoi look sempre stratosferici. Come le ballerine con stampa animalier sfoggiate l’altro giorno per pulire casa, tanto per fare un esempio. Nelle ultime ore, poi, Alessia ha letteralmente lasciato di stucco il suo pubblico social con una “trasformazione radicale”. Un colpo di testa: la presentatrice si è mostrata sui social con un nuovo look. (Continua dopo la foto) Abituati a vederla con i capelli ... Leggi su caffeinamagazine Alessia Marcuzzi cambia look : caschetto castano e frangetta su Instagram

Alessia Marcuzzi senza il biondo. Il look che spiazza i fan : “No - non ti sta bene”

Alessia Marcuzzi cambia look? - (Di sabato 18 aprile 2020) La quarantena sta scatenando i vip. Anche quelli di solito poco attivi ormai sono super presenti su Instagram, figuratevi quelli che invece hanno sempre aggiornato i loro fan. Una di questi è, che infatti è considerata una delle reginette di Instagram. Non c’è giorno in cui la bella conduttrice de Le Iene non pubblichi post o Storie, tra momenti in famiglia, foto ricordo, ritratti dei figli, immagini sexy e particolari dei suoisempre stratosferici. Come le ballerine con stampa animalier sfoggiate l’altro giorno per pulire casa, tanto per fare un esempio. Nelle ultime ore, poi,ha letteralmente lasciato di stucco il suo pubblico social con una “trasformazione radicale”. Un colpo di testa: la presentatrice si è mostrata sui social con un nuovo. (Continua dopo la foto) Abituati a vederla con i capelli ...

zazoomblog : Alessia Marcuzzi cambia look? - - #Alessia #Marcuzzi #cambia #look? - Italia_Notizie : Alessia Marcuzzi cambia look? - zazoomnews : Alessia Marcuzzi cambia look: il colpo di testa lascia tutti senza parole - #Alessia #Marcuzzi #cambia #look: - modamadeinitaly : Diretta Instagram con la Dott.ssa Sara Farnetti dal blog di Alessia Marcuzzi -